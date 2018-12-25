Кевин Спейси впервые обратился к публике после долгого молчания. Актера не было видно после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах. Спейси уверен, что зрители по нему скучают.

Кевин Спейси впервые обратился к публике после долгого молчания. Актера не было видно после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах. Спейси уверен, что зрители по нему скучают.Ролик под названием "Позвольте мне быть Фрэнком (искренним)" Спейси опубликовал на YouTube. Актер обращается к зрителю в образе своего героя Фрэнка Андервуда из сериала "Карточный домик"."Конечно, они пытались разлучить нас, но то, что связывает нас, слишком прочное и мощное. Ведь мы с вами всем делились. Я рассказывал вам свои самые сокровенные секреты, ...я бросал вам вызов и заставлял вас думать. Вы верили мне, хотя знали, что не стоит этого делать", – сказал артист.Спейси уверен: публика хочет, чтобы он вернулся в сериал, по сюжету которого герой Кевина умер. "Но погодите минуту, вы же никогда не видели меня умершим. Выводы могут быть такими обманчивыми. Скучали по мне?", – спрашивает зрителя артист.По словам , с каждым днем у него растет уверенность в том, что вскоре "все узнают всю правду", и он не будет платить за то, чего не совершал, передает РИА Новости.Напомним, коллега Кевина , Энтони Рэпп заявил, что пьяный актер пытался соблазнить его, когда тому было 14 лет. Спейси ответил, что не помнит подобного инцидента – и, тем не менее, принес свои извинения.