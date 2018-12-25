Вся страна продолжает обсуждать слухи о разрыве
телеведущей с мужем. Ксения Собчак подлила масла в огонь и опубликовала на
своей странице в Instagram
пост, заставивший поклонников заволноваться.
Вся страна продолжает обсуждать слухи о разрыве
телеведущей с мужем. Ксения Собчак подлила масла в огонь и опубликовала на
своей странице в Instagram
пост, заставивший поклонников заволноваться.
"Подстриглась! В Новый
Год – с новой стрижкой!! Как вам?" – написала знаменитость (здесь и далее орфография
и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). На снимках предстала в новом
образе – с коротким каре.
В народе говорят, что,
когда представительница прекрасного пола меняет прическу, значит, хочет перемен.
Фолловеры сразу обратили на это внимание. "Думала на вас не распространяются
привычки простых женщин – хочу что-то изменить в жизни, пойду подстригусь",
"И по любому все сразу на кольцо обратили внимание", – высказались подписчики.
Некоторые предположили,
что Ксения на самом деле решила бросить супруга. И посоветовали этого все-таки
не делать. "Держись за Виторгана...", – написал один из пользователей
соцсети.
По поводу нового имиджа
Собчак мнения фолловеров разделились. Одни нашли, что стрижка телеведущей очень
идет и молодит ее, а другим она показалась слишком простой.
Ранее поделилась
в соцсети своими мыслями по поводу сплетен о ее отношениях с мужем. Она
попросила людей не вмешиваться в их личную жизнь и не судить.
Как
писали "Дни.ру", ходят слухи, что телеведущая, по словам
инсайдеров, теперь проводит свободное время с новым избранником – режиссером
Константином Богомоловым. Виторган же выложил в своем профиле фото без
обручального кольца, тогда как раньше его не снимал.