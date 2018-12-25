Вся страна продолжает обсуждать слухи о разрыве телеведущей с мужем. Ксения Собчак подлила масла в огонь и опубликовала на своей странице в Instagram пост, заставивший поклонников заволноваться.

Вся страна продолжает обсуждать слухи о разрыветелеведущей с мужем. Ксения Собчак подлила масла в огонь и опубликовала насвоей странице в Instagramпост, заставивший поклонников заволноваться."Подстриглась! В НовыйГод – с новой стрижкой!! Как вам?" – написала знаменитость (здесь и далее орфографияи пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). На снимках предстала в новомобразе – с коротким каре.В народе говорят, что,когда представительница прекрасного пола меняет прическу, значит, хочет перемен.Фолловеры сразу обратили на это внимание. "Думала на вас не распространяютсяпривычки простых женщин – хочу что-то изменить в жизни, пойду подстригусь","И по любому все сразу на кольцо обратили внимание", – высказались подписчики.Некоторые предположили,что Ксения на самом деле решила бросить супруга. И посоветовали этого все-такине делать. "Держись за Виторгана...", – написал один из пользователейсоцсети.По поводу нового имиджаСобчак мнения фолловеров разделились. Одни нашли, что стрижка телеведущей оченьидет и молодит ее, а другим она показалась слишком простой.Ранее поделиласьв соцсети своими мыслями по поводу сплетен о ее отношениях с мужем. Онапопросила людей не вмешиваться в их личную жизнь и не судить.Какписали "Дни.ру", ходят слухи, что телеведущая, по словаминсайдеров, теперь проводит свободное время с новым избранником – режиссеромКонстантином Богомоловым. Виторган же выложил в своем профиле фото безобручального кольца, тогда как раньше его не снимал.