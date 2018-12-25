В торговом павильоне пожилая женщина остановилась у прилавка. В этот момент злоумышленница похитила кошелек и скрылась...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково задержали 38-летнюю женщину, подозреваемую в краже кошелька у пенсионерки.В ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы обратилась 81-летняя местная жительница, которая сообщила, что на рынке у нее был похищен кошелек, где находились денежные средства и документы. Ущерб составил 12 тысяч рублей.В ходе патрулирования сотрудники ППСП ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности 38-летняя жительница Подмосковья. Ущерб потерпевшей возмещен.Как установлено, подозреваемая следила за пенсионеркой от банка. В торговом павильоне пожилая женщина остановилась у прилавка. В этот момент злоумышленница похитила кошелек и скрылась.Сотрудники полиции установили причастность задержанной еще к двум аналогичным эпизодам противоправной деятельности.Следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31