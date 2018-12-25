Встреча прошла в рамках акции МВД России «Полицейский Дед Мороз».

В преддверии новогодних праздников сотрудники Отделения МВД России по Киржачскому району посетили районную коррекционную школу-интернат. Встреча прошла в рамках акции МВД России «Полицейский Дед Мороз».В ходе встречи стражи порядка поговорили с ребятами о правилах личной безопасности на улице и в быту, отметив важность их соблюдения, а также напомнили о необходимости строго соблюдать ПДД. Мальчишки и девчонки вспомнили значение сигналов светофора и правила перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу. Кроме этого, ребята ответили на вопросы полицейских о том, как нужно вести себя с незнакомцами, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.Продолжилась встреча праздничным концертом.В завершение мероприятия сотрудники полиции поздравили ребят с новым годом и вручили подарки.