Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 декабря в городе Владимире.

25 декабря около 8 часов утра в городе Владимире на Суздальском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали несовершеннолетние.По предварительной информации, на двух пешеходов 2007 г.р., пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе кинотеатра «РусьКино», совершил наезд неустановленный водитель на автомобиле «Нива Шевроле» серебристого цвета.После совершенного дорожно-транспортного происшествия водитель с места происшествия скрылся.В результате ДТП пешеходы получили ссадины и ушибы. Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности водителя, совершившего наезд на несовершеннолетних пешеходов.Полиция обращается к свидетелям и очевидцам данного происшествия с просьбой оказать содействие с поисках водителя, скрывшегося с места ДТП, и сообщить известную им информацию по телефонам дежурной части УГИБДД УМВД России по Владимирской области 8 (4922) 54 16 65 или дежурной части УМВД России по Владимирской области: 8 (4922) 45 17 71; 8 (4922) 45 18 81.