В помещение ресторана вошел мужчина и беспричинно из хулиганских побуждений нанес удары ножом сотрудникам и посетителям...

«Сотрудники полиции ОМВД России по Донскому району задержали подозреваемого в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью посетителям ресторана», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть через службу «02» поступило сообщение о срабатывании тревожной кнопки в одном из столичных ресторанов на улице Орджоникидзе.Прибывшими сотрудниками полиции было установлено, что в помещение ресторана вошел мужчина и беспричинно из хулиганских побуждений нанес удары ножом сотрудникам и посетителям. Четверо пострадавших были доставлены в городские клинические больницы города Москвы для оказания медицинской помощи.Подозреваемый был задержан и доставлен в ОМВД России по Донскому району г. Москвы. Им оказался 32-летний приезжий. На месте происшествия был изъят перочинный нож.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Донскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ «Хулиганство» и ст.115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22