В помещение ресторана вошел мужчина и беспричинно из хулиганских побуждений нанес удары ножом сотрудникам и посетителям...
«Сотрудники полиции ОМВД России по Донскому району задержали подозреваемого в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью посетителям ресторана», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В дежурную часть через службу «02» поступило сообщение о срабатывании тревожной кнопки в одном из столичных ресторанов на улице Орджоникидзе.
Прибывшими сотрудниками полиции было установлено, что в помещение ресторана вошел мужчина и беспричинно из хулиганских побуждений нанес удары ножом сотрудникам и посетителям. Четверо пострадавших были доставлены в городские клинические больницы города Москвы для оказания медицинской помощи.
Подозреваемый был задержан и доставлен в ОМВД России по Донскому району г. Москвы. Им оказался 32-летний приезжий. На месте происшествия был изъят перочинный нож.
По данному факту отделением дознания ОМВД России по Донскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ «Хулиганство» и ст.115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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