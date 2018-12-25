Врачи дали свои рекомендации, как как встретить Новый год без последствий для здоровья. Главный психиатр-нарколог Москвы Евгений Брюн напомнил, что безвредной дозы алкоголя не существует. Но если хочется выпить, то нужно обойтись бокалом шампанского.

Врачи дали свои рекомендации, как встретить Новый год без последствий для здоровья.Главный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн предложил много не пить, а обойтись одним бокалом сухого шампанского. По его словам, дозы должны быть небольшие, а промежутки между тостами продолжительные."Ведь человечество изобрело алкоголь как ритуальный напиток, а не для того, чтобы опьянеть или напиться", — напомнил он.Также он порекомендовал побольше двигаться, разговаривать, петь и танцевать для того, чтобы алкоголь лучше перерабатывался. Кроме того, Брюн подчеркнул, что безвредной дозы алкоголя не существует в принципе.1 января, по мнению главного нарколога, надо подольше поспать, выпить кефир и крепкий бульон. А вот лекарства — активированный уголь, аспирин — он пить не рекомендовал, так как они могут усилить раздражение желудка.В свою очередь главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова посоветовала избегать в новогоднюю ночь соленого, сладкого, жирного и соусов. Лучше всего, если основное блюдо будет не слишком калорийным, например, курица, индейка, кролик или рыба. Также она рекомендовала уменьшить размер порций и красиво сервировать стол.Как сообщает "Интерфакс" главный специалист Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников посоветовал одеваться потеплее и не выходить без необходимости на улицу, чтобы не получить переохлаждение или даже обморожение. По его словам, под влиянием алкоголя не всегда можно понять, замерз ты или нет. Также он категорически запретил тереть обмороженные участки кожи снегом, как иногда советуют. По его словам, так можно только их дополнительно травмировать.Тяжельников порекомендовал не злоупотреблять мандаринами и есть блюда, которые могли испортиться от долгого стояния в холодильнике, а в случае аллергии и отравления сразу же обращаться к врачам.Заместитель главного специалиста по скорой, неотложной медицинской помощи и медицине катастроф департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный просил москвичей аккуратно использовать пиротехнику. Запускать петарды и салюты можно только на открытых пространствах, соблюдая определенный радиус, и — главное — нужно изолировать детей от пиротехники.