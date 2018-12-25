В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость нефти упала сразу на 6,32% - фьючерс марки Brent с поставкой в феврале 2019 года стоит 50,42 доллара за баррель. Ниже 51 доллара за баррель нефть последний раз опускалась только 31 августа 2017 года.

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость нефти упала сразу на 6,32% — фьючерс марки Brent с поставкой в феврале 2019 года стоит 50,42 доллара за баррель. Ниже 51 доллара за баррель нефть последний раз опускалась только 31 августа 2017 года, сообщает ТАСС.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в феврале в свою очередь упала на 5,66% — до 43,01 доллара за баррель.