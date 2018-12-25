В Ростовской области рядом с детским садом рухнул бетонный столб, упав прямо на автомобиль актера, играющего Деда Мороза на утреннике.

В Ростовской области неподалеку от детского садика рухнул бетонный столб, упав прямо на автомобиль актера, играющего Деда Мороза на утреннике.Инцидент произошел в Батайске сегодня утром, 25 декабря. На старый тополь налетел порыв ветра и опрокинул дерево на электрические провода.Нагрузку не выдержал бетонный столб и рухнул прямо на автомобиль Деда Мороза, находящегося в это время в здании детского сада.По счастливой случайности никто не пострадал, однако машина, по всей видимости, восстановлению не подлежит.