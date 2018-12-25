Верховный суд Крыма уточнил срок заключения пятерых украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива. Они останутся под стражей до 24 января 2019 года.

Верховный суд Крыма уточнил срок заключения украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива.Командир дивизиона вспомогательных судов капитан 3-го ранга Владимир Лисовой и сотрудник СБУ Андрей Драч, мичман Андрей Шевченко, матросы Вячеслав Зинченко и Сергей Чулиба останутся под стражей до 24 января 2019 года. Как сообщает ТАСС, уточнение сроков вызвано тем, что в решении суда первой инстанции была допущена техническая ошибка. 26 декабря суд рассмотрит жалобы на аресты еще пяти моряков.В конце ноября три украинских военных корабля нарушили порядок прохождения через территориальные воды РФ и были задержаны пограничниками. 24 моряка были арестованы. Им предъявлено обвинение по статье "Незаконное пересечение границы РФ". Сейчас они находятся в московском СИЗО. Тем временем Киев готовит новую провокацию.