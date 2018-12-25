Российский политик Виталий Милонов предложил перенести
площадку скандального реалити-шоу на территорию бывшего полигона на архипелаге Новая Земля. Сейчас участники телепроекта
Дом-2 строят отношения в ТиНАО.
Российский политик Виталий Милонов предложил перенести
площадку скандального реалити-шоу на территорию бывшего полигона на архипелаге Новая Земля. Сейчас участники телепроекта
"Дом-2" строят отношения в ТиНАО.
Милонов считает, что острова в Северном Ледовитом океане станут
идеальным местом для участников передачи. Он также настаивает на том, чтобы власти
Московской, Тульской, Тверской области отказались предоставить свою территорию для съемок шоу "". "Нужно освободить площадку, а взамен ничего не давать. Выгнать их
и запретить Московской области давать площадку, Тульской, Тверской. Пускай они
снимают на Новой Земле", – отметил он.
Летом этого года появились сообщения о том, что съемочная
площадка, известная как "Поляна", будет изъята для государственных нужд. На ее
месте будет вестись строительство автодороги из деревни Саларьево в столичный район Марьино. Власти Москвы уже пообещали предоставить
телепроекту новую территорию, которая будет находиться недалеко от прежней.
Напомним, это не первый раз, когда парламентарий негативно отзывается
о проекте ". В прошлом году он заявил, что все участники живут "как
кролики", и призвал убрать из эфира передачу такого формата. По его мнению, шоу пропагандирует
нездоровые семейные отношения и отрицательно влияет на молодых телезрителей.