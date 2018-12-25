Российский политик Виталий Милонов предложил перенести площадку скандального реалити-шоу на территорию бывшего полигона на архипелаге Новая Земля. Сейчас участники телепроекта Дом-2 строят отношения в ТиНАО.

Российский политик Виталий Милонов предложил перенестиплощадку скандального реалити-шоу на территорию бывшего полигона на архипелаге Новая Земля. Сейчас участники телепроекта"Дом-2" строят отношения в ТиНАО.Милонов считает, что острова в Северном Ледовитом океане станутидеальным местом для участников передачи. Он также настаивает на том, чтобы властиМосковской, Тульской, Тверской области отказались предоставить свою территорию для съемок шоу "". "Нужно освободить площадку, а взамен ничего не давать. Выгнать ихи запретить Московской области давать площадку, Тульской, Тверской. Пускай ониснимают на Новой Земле", – отметил он.Летом этого года появились сообщения о том, что съемочнаяплощадка, известная как "Поляна", будет изъята для государственных нужд. На ееместе будет вестись строительство автодороги из деревни Саларьево в столичный район Марьино. Власти Москвы уже пообещали предоставитьтелепроекту новую территорию, которая будет находиться недалеко от прежней.Напомним, это не первый раз, когда парламентарий негативно отзываетсяо проекте ". В прошлом году он заявил, что все участники живут "каккролики", и призвал убрать из эфира передачу такого формата. По его мнению, шоу пропагандируетнездоровые семейные отношения и отрицательно влияет на молодых телезрителей.