Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter разместил пост о наличии прогресса в переговорах с Пхеньяном.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter разместил пост о наличии прогресса в переговорах с Пхеньяном.Трамп написал, что с нетерпением ждет следующего саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает ТАСС.Ранее госсекретарь Майкл Помпео сообщил, что США рассчитывают на проведение второй встречи Трампа и Ким Чен Ына в начале 2019 года.2 июля 2018 года в Сингапуре состоялось историческое событие — первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.