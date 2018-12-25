Российские ученые из медико-генетического центра Genotek открыли неизвестные
вариации генов, которые встречаются у сильно пьющих граждан нашей страны.
Теперь доказано, что гены у пьющих и непьющих людей отличаются.
Российские ученые из медико-генетического центра Genotek открыли неизвестные
вариации генов, которые встречаются у сильно пьющих граждан нашей страны.
Теперь доказано, что гены у пьющих и непьющих людей отличаются.
Эксперты
сравнили геномы 1798 человек. В исследовании приняли участие мужчины и женщины старше
20 лет.
Исходя из
ответов респондентов, участники были разделены на четыре группы. Первые никогда
не употребляли алкоголь, вторые пили раз в месяц, третьи выпивали раз в неделю,
а последние употребляли спиртное каждый день. Свои выводы
ученые опубликовали в электронной библиотеке BioRxiv.org.
Стало
известно, что ген CNTNAP2 кодирует белок, который влияет на проведение нервного
импульса. Ранее было показано, что мутации этого гена связаны с потреблением алкоголя
у женщин. Последнее исследование показало связь этого гена с потреблением спиртного
у обоих полов среди жителей России.
Выводы генетиков
дают возможность выявить наследственную предрасположенность у конкретного человека
в ходе генетического анализа и рекомендовать ему ограничить употребление алкогольных
напитков. Понимание механизмов формирования алкогольной зависимости даст
исследователям возможность разрабатывать более эффективные методы лечения. Ученые полагают, что "препараты будущего" смогут исправлять
работу подобных участков ДНК и связанных с ними частей мозга.