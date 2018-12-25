Российские ученые из медико-генетического центра Genotek открыли неизвестные вариации генов, которые встречаются у сильно пьющих граждан нашей страны. Теперь доказано, что гены у пьющих и непьющих людей отличаются.

Российские ученые из медико-генетического центра Genotek открыли неизвестныевариации генов, которые встречаются у сильно пьющих граждан нашей страны.Теперь доказано, что гены у пьющих и непьющих людей отличаются.Экспертысравнили геномы 1798 человек. В исследовании приняли участие мужчины и женщины старше20 лет.Исходя изответов респондентов, участники были разделены на четыре группы. Первые никогдане употребляли алкоголь, вторые пили раз в месяц, третьи выпивали раз в неделю,а последние употребляли спиртное каждый день. Свои выводыученые опубликовали в электронной библиотеке BioRxiv.org.Сталоизвестно, что ген CNTNAP2 кодирует белок, который влияет на проведение нервногоимпульса. Ранее было показано, что мутации этого гена связаны с потреблением алкоголяу женщин. Последнее исследование показало связь этого гена с потреблением спиртногоу обоих полов среди жителей России.Выводы генетиковдают возможность выявить наследственную предрасположенность у конкретного человекав ходе генетического анализа и рекомендовать ему ограничить употребление алкогольныхнапитков. Понимание механизмов формирования алкогольной зависимости дастисследователям возможность разрабатывать более эффективные методы лечения. Ученые полагают, что "препараты будущего" смогут исправлятьработу подобных участков ДНК и связанных с ними частей мозга.