Во вторник во время традиционного рождественского обращения к Граду и миру (Urbi et Orbi) в Ватикане Папа Римский Франциск призвал верующих подумать о насущных международных проблемах.

Во вторник во время традиционного рождественского обращения к "Граду и миру" (Urbi et Orbi) в Ватикане Папа Римский Франциск призвал верующих подумать о насущных международных проблемах, передает "Интерфакс"."Я надеюсь на скорейшее разрешение сирийского конфликта и окончание военных действий в Сирии", — сказал Франциск во время выступления.По словам понтифика, международное сообщество должно выработать политическое решение сирийского конфликта, отвечающее интересам всех противоборствующих сторон.В своей речи Папа Римский также упомянул конфликт на Украине, в Йемене, а также ситуацию в Африке."Я за мир и за уважение прав каждого человека", — сказал он.Франциск отметил, что он — за братство и терпение друг к другу, а также за уважение к представителям других религий и рас.