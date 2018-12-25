Пластический хирург Института пластической хирургии и косметологии на Ольховской улице Тимур Шарвадзе рассказал Dni.Ru об интересной процедуре, при которой увеличение объема груди возможно без использования подкожных имплантов. Он рассказал о том, что необходимо знать об этом

Пластический хирургИнститута пластической хирургии и косметологии на Ольховской улице Тимур Шарвадзе рассказал Dni.Ru об интересной процедуре, при которой увеличение объема груди возможно без использования подкожных имплантов. Он рассказал о том, что необходимо знать об этомВо время консультации пациентки часто задают интересный вопрос: "Можно ли увеличить объем груди, не используя импланты? Есть ли какая-нибудь альтернатива?". К удивлению многих, она действительно есть. Можно увеличить грудь с помощью клеток под названием "адипоциты", проще говоря – жира. Эта процедура называется липофилингом груди и заключается в пересадке жировой ткани.Главное правилолипофилинга – пересаживать жир к жиру. Молочные железы, как известно, состоятиз большого количества жировой ткани. Во время операции методом липосакции осуществляетсязабор жировых клеток из донорской зоны, после чего они обрабатываются ивводятся в молочные железы через проколы.Иногда пациенткипереживают, что из-за чрезмерной худобы будет проблематично найти жир дляпересадки. Однако даже у самой худой девушки найдется 400 миллилитров жировой ткани.Важно отметить, что жировуюткань объемом более 400 миллилитров нельзя пересаживать на две груди, поскольку такой большийобъем не приживется. Так, за один раз можно ввести по 200 миллилитров жировой ткани вкаждую грудь. С помощью липофилинга возможно увеличение груди максимум на 1,5размера. Поэтому операция не подойдет тем, кто хочет увеличить молочные железына три размера и больше – в таком случае помогут только импланты.Часть жира со временемрассосется, поэтому для достижения желаемого результата потребуется сделать две – три процедуры с интервалом в четыре – шесть месяцев.Как и для любой другойоперации, для липофилинга есть противопоказания:хроническиезаболевания в стадии обострения;сахарный диабет;наличие филлеров вобласти груди;онкологическиезаболевания;клонность кразрастанию соединительной ткани.Липофилинг груди – отличноерешение для тех, кто хочет избавиться от ненавистных "боков" и "ушей", одновременностав обладательницей максимально естественной на ощупь груди без рубцов иимплантов.