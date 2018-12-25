В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост. Пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, в результате обрушения пострадали три человека. Они были доставлены в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от @divergent_russia 25 Дек 2018 в 6:16 PSTВ администрации города уточнили, что мост был объездным и находился на реконструкции. Помимо него есть еще основная дорога.В конце ноября рухнул мост в Терновском районе Воронежской области. В результате погиб мужчина, который проводил ремонтные работы на мосту. Еще пять человек получили травмы.