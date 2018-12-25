Мужчины были пьяны

Мужчины были пьяныКамешковский районный суд сообщает, что ночью 10 февраля двое пьяных парней подошли к автомобилю, припаркованному у дома по улице Свердлова. С помощью баллонного ключа они открутили переднее левое колесо, открыли багажник, откуда украли автомагнитолу и запасное колесо. Затем открутили еще 2 колеса.В марте один из злоумышленников, вновь пьяный, снова повредил припаркованную машину. Ключом он расцарапал левые двери. В апреле этот же мужчина поцарапал шины 15-ти машин.Первому парню суд назначил 1 год 4 месяца условно. А второй так просто не отделался - ему назначено наказание по совокупности приговоров (присоединено неотбытое наказание по предыдущему приговору) в виде лишения свободы на срок 3,5 года.