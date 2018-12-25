Из-за погодных условий 24 декабря в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево на 22:45 по московскому времени отменено 13 рейсов и почти 70 задержано.

Из-за погодных условий 24 декабря в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево на 22:45 по московскому времени отменено 13 рейсов и почти 70 задержано.Рейсы из аэропорта Жуковский вылетают по расписанию, передает ТАСС.По информации Гидрометцентра РФ, в столичном регионе будет всю ночь идти снег.Во вторник, 25 декабря, в Москве и Подмосковье ожидается снег и до 12 градусов мороза.