Они похитили пуховик и кухонный инвентарь

Они похитили пуховик и кухонный инвентарьВ начале декабря в дежурную часть полиции обратилась 53-летняя жительница Владимира. Женщина рассказала, что неизвестные лица проникли в её дом в Юрьев-Польском и украли оттуда пуховик и кухонный инвентарь. Сумма ущерба, по данным пресс-службы регионального УМВД, составила 6 тысяч рублей.Правоохранители задержали подозреваемых - 31-летнего и 26-летнего мужчин. Злоумышленники, заранее выяснив, что хозяйки нет дома, залезли на территорию участка, выбили входную дверь, украли имущество и продали его.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за кражу.