Местный житель и его приятель проникли в дом, откуда похитили кухонную утварь.

В начале декабря в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась 53-летняя жительница города Владимира, сообщившая, что неизвестные лица проникли в ее дом, находящийся на территории города Юрьев-Польский, и похитили пуховик и кухонный инвентарь. Сумма ущерба, причиненного собственнице, составила 6 тысяч рублей.Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого были установлены личности и задержаны подозреваемые, 31-летний местный житель и 26-летний житель Гусь-Хрустального района.Установлено, что фигуранты, заранее узнав, что хозяйка отсутствует дома, проникли на территорию участка, выбили входную дверь, похитили имущество из дома и в дальнейшем его реализовали.В настоящее время в отношении подозреваемых следственным отделом ОМВД России Юрьев-Польскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).