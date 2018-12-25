Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил о землетрясение магнитудой 6,4 в акватории Тихого океана вблизи Командорских островов.

Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил о землетрясение магнитудой 6,4 в акватории Тихого океана вблизи Командорских островов.Его эпицентр находился на глубине около 17 километров в более чем 100 километрах западнее села Никольское Алеутского района Камчатского края, что расположено на острове Беринга, сообщает РИА Новости.По данным краевого главка МЧС, в селе Никольское подземные толчки не ощущались.Жертв и разрушений нет.