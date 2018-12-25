Глава МВД России выразил уверенность в том, что это событие станет для детей приятным завершением 2018 года, оставит яркие воспоминания и пожелал им крепкого здоровья, успехов в учебе, спорте и творчестве.

Сегодня в Доме Союзов Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев поздравил с наступающим Новым годом детей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.Владимир Колокольцев сердечно приветствовал юных граждан: «В преддверии Нового года и Рождества столичные улицы встречают вас красочными зимними нарядами. На всех площадях украшены елки. Это создает атмосферу настоящего праздника, который был и остается символом добра и надежды. И по традиции в эти дни мы дарим вам наш подарок – новогоднее представление, которое тоже будет наполнено радостью и волшебством».Глава МВД России выразил уверенность в том, что это событие станет для детей приятным завершением 2018 года, оставит яркие воспоминания и пожелал им крепкого здоровья, успехов в учебе, спорте и творчестве.А затем вместе с героями сказки дети отправились в захватывающее путешествие в поисках пропавшей музыки. Нотный стан превратился в дорогу, скрипичный ключ открывал самые недоступные двери, смычки стали стрелами, трубы – пушками, барабаны – громом и стихиями.По окончании праздничного спектакля маленьким гостям были вручены подарки от Министра внутренних дел Российской Федерации.СправочноНа праздничное мероприятие в Доме Союзов были приглашены 400 детей из разных регионов России. У многих из них отцы погибли при выполнении служебных обязанностей, стали инвалидами вследствие военной травмы, являются ветеранами боевых действий.