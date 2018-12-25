До Нового года подрядчик точно не успеет

До Нового года подрядчик точно не успеетЗавершить реконструкцию струнинской больницы до Нового года все-таки не успели. По этой причине Владимир Сипягин обратился в Минздрав, попросив перенести сроки проведения капремонта, сообщает .Оказалось, что по поручению главы региона был проведен аудит распорядительных документов прежней администрации области. Проверка показала, что протокол от 9 июня, касающийся выполнения поручения президента в Струнино, не в полной мере соотносится с поручением главы государства.«Мы обязательно доведём этот ремонт до конца, и поручение Владимира Путина будет выполнено в полном объёме», - пообещал губернатор на выездном заседании рабочей группы по контролю за исполнением поручений президента.Согласно направленному в Минздрав РФ письму, глава региона просит продлить срок проведения реконструкции больницы в Струнино до конца следующего года, а оснащение отремонтированных в этом году корпусов и детской поликлиники - до мая 2019 года. Сейчас специалисты разрабатывают необходимую проектно-сметную документацию, в областном бюджете на ремонтные работы предусмотрено 25 миллионов рублей.Владимир Сипягин подчеркнул, что практически сразу после вступления в должность главы региона он поручил собрать рабочую группу по контролю за исполнением поручений Владимира Путина, которая еженедельно следит выполнением работ.«Меня удивляет, что ранее такая рабочая группа не создавалась, хотя, по моему мнению, изначально было понятно, что проблемы с выполнением работ в установленный срок не избежать», - добавил губернатор.