Илья Шанин покоряет весь мир

Илья Шанин покоряет весь мирИзвестный владимирский скульптор Илья Шанин в начале декабря побывал в голландском Цволле. Там он сумел увидить иностранцев сказочной и одновременно мистической темой – ледяной Гарри Поттер, его Патронус и дементоры вызвали настоящий восторг у посетителей выставки.Сразу после Нидерландов владимирец улетел в Санкт-Петербург, где в Петропавловской крепости открылся фестиваль «Ice Fantasy». Тема этого года - «Путешествие вокруг света».Илья Шанин изваял большого Индийского Слона. Его уникальная техника напыления снега на лед привлекла внимание не только случайных посетителей, но и коллег по цеху.Кстати, скульптор нашел время и для родного города. Владимирцы смогут увидеть изображения ледовых и песчаных скульптур, а также произведения из бронзы и камня на персональной выставке Ильи Шанина в феврале следующего года.