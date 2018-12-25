Им пришлось более 15-ти лет ожидать собственное жильё

Им пришлось более 15-ти лет ожидать собственное жильёВ преддверии Нового года 10 владимирских обманутых дольщиков получили ключи от долгожданных квартир. Еще в начале 2000-х годов несколько недобросовестных застройщиков не исполнили обязательства перед этими горожанами. Им пришлось более 15-ти лет ожидать собственное жилье. Сложность прибавило и то, что строительные организации обанкротились.Теперь же застройщик предоставил квартиры в многоэтажке в Юрьевце. Ещё 100 обманутых дольщиков смогут заключить договоры с компанией уже в начале следующего года.На сегодняшний день в реестре обманутых дольщиков 33-го региона числится 129 человек.