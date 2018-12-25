Пострадала фельдшер

Пострадала фельдшерВо Владимире произошло ДТП с участием кареты «скорой помощи». Вечером 24 декабря на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение об аварии на Октябрьском проспекте.Рейсовый автобус столкнулся со «скорой». Пострадала фельдшер.По предварительной информации, как сообщает региональный УМВД, водитель «скорой», двигаясь со стороны улицы Тракторная с включёнными проблесковыми маяками и спецсигналами, выехал перекресток на красный сигнал светофора. А водитель автобуса машину со спецсигналами не пропустил, выехав на перекресток на зёленый свет.