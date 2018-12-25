Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал президенту России Владимиру Путину о разборе так называемых законодательных завалов. К документам, оставшимся от прошлых созывов, депутаты подходили вдумчиво и основательно, подчеркнул председатель нижней палаты.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал президенту России Владимиру Путину о разборе так называемых законодательных завалов. К документам, оставшимся от прошлых созывов, депутаты подходили вдумчиво и основательно, подчеркнул председатель нижней палаты.Володин отметил, что в октябре 2016 года, когда седьмая Дума приступала к работе, на Охотном Ряду скопилось 2020 законопроектов, причем некоторые из них были в работе пару десятков лет."Сегодня мы можем доложить: таких законопроектов осталось всего 44", – сказал спикер на встрече президента с руководством парламента.По его словам, ко всем таким нормативно-правовым актам депутаты подходили очень вдумчиво и основательно. Он отметил, что многие законопроекты за эти годы потеряли актуальность."Все же 14% от общего объема законопроектов были приняты", – уточнил Володин.Один из них – резонансный нормативно-правовой акт . Спикер напомнил, что история документа началась в 2010 году. В окончательном, третьем чтении парламентарии одобрили законопроект 19 декабря – на последнем пленарном заседании осенней сессии 2018.В числе других крайне важных документов, принятых за последние несколько месяцев нижней палатой, Володин отметил законы об отмене внутреннего роуминга, о защите прав дольщиков.В следующем году нужно уделять больше времени анализу правоприменительной практики, что позволит корректировать действующее законодательство, сказал Володин. Он отметил высокую эффективность совместной работы Госдумы и правительства.Разбор законодательных завалов – одна из основных задач, которую поставил перед депутатами Вячеслав Володин.В соответствии с Конституцией, парламентарии обязаны изучить каждый из этих документов. Соответствующая норма действует даже в отношении тех законопроектов, которые уже потеряли свою актуальность. Для этого по поручению Вячеслава Володина была создана рабочая группа.