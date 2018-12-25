Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает возможным проанализировать Конституцию РФ на предмет соответствия требованиям времени, не затрагивая ее основополагающих положений.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает возможным проанализировать Конституцию РФ на предмет соответствия требованиям времени, не затрагивая ее основополагающих положений.Как передает "Интерфакс", об этом спикер нижней палаты отечественного парламента заявил в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководством Государственной Думы и Совета Федерации.По словам Володина, 25 лет Конституции – как раз тот срок, когда можно, не затрагивая главные положения Основного закона страны, с помощью судей Конституционного суда, экспертов и ведущих ученых в данной области "посмотреть, как Конституция и нормы в развитии Конституции работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты".Действующая Конституция РФ была принята народом России 12 декабря 1993 года и вступила в силу 25 декабря 1993 года.