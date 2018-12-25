Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проанализировать Конституцию России на соответствие современности. Об этом председатель нижней палаты заявил в ходе встречи президента Владимира Путина с парламентариями.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проанализировать Конституцию России на соответствие современности. Об этом председатель нижней палаты заявил в ходе встречи президента Владимира Путина с парламентариями.Володин напомнил, что главный закон страны принимался в тяжелое время, когда государство было на грани развала, а социальные обязательства не исполнялись."Вместе с этим есть вопросы в обществе, они возникают практически каждый раз, когда мы подходим к памятной дате и обсуждаем вопросы, связанные с нормами и положениями Конституции, насколько они эффективны, насколько сегодня они не утратили свою сущность", – отметил спикер Госдумы. 25-летие главного закона – то время, когда можно ответить на эти вопросы, добавил Володин.По его словам, для этого можно привлечь Конституционный суд, ведущих ученых-правоведов, экспертов. "И посмотреть, как Конституция и нормы ее развития работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты", – подчеркнул спикер Госдумы.Володин добавил, что кроме принятия закона, необходимо думать о том, насколько эффективно его применение.На встрече с главой государства председатель нижней палаты также затронул тему разбора так называемых – нормативно-правовых актов, оставшихся от прошлых думских созывов. Володин уточнил, что из 2020 таких документов в настоящий момент осталось только 44."Все же 14% от общего объема законопроектов были приняты", – уточнил он.Среди них – резонансный законопроект об ответственном обращении с животными.В конце встречи президент отметил парламентариев почетными грамотами и благодарностями.