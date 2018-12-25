Водитель иномарки, 37-летний житель столицы, по внешним признакам находился в состоянии опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался...

Отделением дознания ОМВД России по району Бирюлево Западное возбуждено уголовное дело возбуждено уголовное дело по факту повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения.В ходе патрулирования территории сотрудники экипажа ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО для проверки документов остановили иномарку.Водитель иномарки, 37-летний житель столицы, по внешним признакам находился в состоянии опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался, чем нарушил п. 2.3.2. ПДД РФ.В ходе дальнейшей проверки полицейские выяснили, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение и в 2016 года был лишен права управления транспортным средством на 1 год и 6 месяцев, а также был подвергнут к административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22