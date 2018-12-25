Банк обеспечил более 40% прироста всего рынка частных сбережений

Банк обеспечил более 40% прироста всего рынка частных сбереженийС начала 2018 года портфель привлеченных средств физлиц ВТБ вырос на 16% и достиг 3,6 трлн рублей. Банк обеспечил более 40% прироста всего рынка частных сбережений, увеличив свою долю на 1,3 п.п. На сегодняшний день она превышает 13%.Клиентская база ВТБ в сегменте привлеченных средств за этот год выросла на 600 тысяч человек. Наибольшим спросом пользуются депозиты - на них приходится более 70% всего портфеля банка. На накопительных и текущих счетах хранится треть всех сбережений.В сегменте премиального обслуживания клиенты проявляют повышенный интерес к инвестиционным продуктам. С начала года спрос на них вырос почти в два раза. Общий объем портфеля инвестпродуктов превысил 400 млрд рублей.«В этом году мы отмечаем высокую активность клиентов на рынке привлечения средств. Сберегательные продукты остаются одним из самых надежных финансовых инструментов для населения. Наибольшим спросом пользуется сезонный промо-вклад «Максимум», условия по которому являются одними из лучших на рынке», - отметила Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.На данный момент максимальная доходность по промо-вкладу «Максимум» составляет 8% годовых. Оформить продукт можно в любом отделении банка или в интернет- и мобильном приложении.