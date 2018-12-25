25.12.2018

2018-12-25 12:35:35

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (48(9649) от 25 декабря 2018 года).

НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От имени Руководства и коллегии Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве. Читайте на странице 1.



НА ПРИЁМ ПРИГЛАШАЮТСЯ...

К Дню Конституции Российской Федерации был приурочен общероссийский день приёма граждан. В рамках этого мероприятия встречу с населением провели начальник ГУ МВД России по городу Москве генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ и его заместители. Читайте на странице 2.



ДОРОГА С ДВУСТОРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ

Рабочая встреча руководителей ГУ МВД России по г. Москве и Главного управления полиции г. Хельсинки, в рамках которой был подписан ряд документов о дальнейшем взаимодействии, состоялась на Петровке, 38. Финскую делегацию возглавлял начальник Главного управления полиции г. Хельсинки комиссар полиции Томи Вуори. Читайте на странице 2.



НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От имени Совета ветеранов органов внутренних дел города Москвы, от имени Президиума и Профсоюзного комитета МОО ППО ГУ МВД России по г. Москве, от комиссии по безопасности Московской городской Думы. Читайте на странице 2.



В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

В заключительный месяц 2018 года столицу посетила делегация правоохранительных сил города Тегерана Исламской Республики Иран. Зарубежные коллеги прибыли в нашу страну с целью изучения организационной структуры и передового опыта работы московской полиции. Подробности читайте на странице 3.



ЧИТАЙТЕ, ЗАВИДУЙТЕ, Я — ГРАЖДАНИН

12 декабря в день Конституции России в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве прошла торжественная церемония принятия Присяги гражданина Российской Федерации и вручения паспортов новоявленным россиянам. Читайте на странице 3.



#МЫ ГРАЖДАНЕ РОССИИ

В торжественной обстановке было проведено вручение первых паспортов подросткам запада Москвы, приуроченное к 25-летию Конституции Российской Федерации. Продолжение на странице 3.



ОНИ СЛУЖИЛИ В МОСКОВСКОЙ МИЛИЦИИ

Слава находит отважных

(Окончание. Начало в №№ 46, 47.)

Музеем истории органов внутренних дел Москвы в мае 2018 года, к Дню Победы, была подготовлена тематическая передвижная выставка. В эту экспозицию, наряду с другими материалами о войне, включили стенд «Герои Великой Победы. Читайте на странице 4.



КУРСАНТЫ «ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

В Центре профессиональной подготовки инструкторов служебной и боевой подготовки ГУ МВД России по г. Москве завершён первый этап отработки новой целевой программы «Формирование двигательных навыков к действиям в нестандартных ситуациях». Участвуют в ней курсанты московского колледжа полиции. В чём же новизна программы и каковы её промежуточные итоги? Подробности читайте на странице 5.



НОВЫЙ ГОД, КАК ПОДАРОК

Новый год — это долгожданный праздник для всех, особенно для детей, верящих в чудеса и волшебство. Сотрудники полиции ежегодно стараются подарить юным москвичам зимнюю сказку. Вот и в этом декабре они подготовили для ребят много интересного. Продолжение на странице 6.



А СНЕГУРОЧКА-ТО — УЛЬТРАМОДНАЯ, СО СМАРТФОНОМ

В рамках акции МВД России «Новогодний патруль» в гости к воспитанникам Центра поддержки семьи и детства Северного административного округа столицы пришли московские стражи правопорядка. Читайте на странице 6.



А ЦИРК — ЭТО ТОЖЕ СКАЗКА!

Фееричное новогоднее представление «Снежная королева» подарил финалистам детского конкурса «Мой сказочный мир— 2018» творческий коллектив Государственного училища циркового и эстрадного искусства (ГУЦЭИ) имени М.Н. Румянцева (Карандаша). Продолжение на странице 7.



НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От имени Общественного совета. Читайте на странице 7.



НОВЫЙ ГОД ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ

Как встречают Новый год в России, мы прекрасно знаем. А как это событие отмечают в других странах? Пронесёмся вокруг земного шара и посмотрим. Продолжение на странице 8.



Я БЛАГОДАРЕН СУДЬБЕ

Заслуженный работник МВД России генерал-майор милиции в отставке Николай Михайлович Шаранков отметил знаменательную дату в своей биографии — 85-летний юбилей. Продолжение на странице 8.



ПРИГЛАШАЮТ ЗВЕЗДЫ… ХВОСТАТЫЕ, МОХНАТЫЕ И ПЕРНАТЫЕ

Предновогоднее представление «ЗверолашЪ»для детей из семей льготной категории ОВД Москвы традиционно собрало мальчишек и девчонок под сводами Культурного центра столичной полиции на встречу с любимыми киногероями. Организаторами представления столь же традиционно стали Благотворительный фонд «Петровка, 38» совместно со студией «Мосфильм-КИНОлогия», генеральным директором которой является Виктор Зуйков. Читайте на странице 9.



МАУГЛИ, КОТОРЫЙ ВЕРНУЛСЯ В ЛЕС

Мой знакомый, Иван Прокопьевич, участковый уполномоченный, жил и работал в селе, которое находилось рядом с сосновым бором. Естественно, сельчане прозвали капитана милиции «Анискиным», разъезжал он по округе на штатном «Урале» с коляской и знал про народ на вверенном участке почти всё: кто чем дышит, какие заботы, кто долг не возвращает, сколько живности всякой во дворах, и кто в какой час ночи гонит самогон. Продолжение на странице 9.



ГОРОСКОП О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

Читайте на странице 10.



ЭЙ, ВРАТАРЬ, ГОТОВЬСЯ К БОЮ!

Полковник милиции Валентин Леонидович Уваров разменял девятый десяток. За плечами насыщенная памятными событиями жизнь, служба в Центре общественных связей ГУВД Москвы, а затем и в МВД России в ранге начальника отдела по связям с политическими партиями, движениями и общественными организациями. Подробности читайте на странице 11.



ПОВОД СДЕЛАТЬ ЭФФЕКТНОЕ СЕЛФИ!

Новогодний досуг в Москве может принести массу впечатлений, если посвятить праздничные январские дни активному отдыху, посещению увлекательных мероприятий, которые в изобилии уже проходят на площадках города. Читайте на странице 11.



С НАСТУПАЮЩИМ НОВОЛЕТИЕМ! С НАСТУПАЮЩИМ РОЖДЕСТВОМ!

Заканчивается Рождественский пост — лёгкий и радостный для православных. В нём много праздников и дней любимых всеми святых, например, Николая Чудотворца, Спиридона Тримифунтского, Варвары, Илии Муромца. Службы — не длинные, не то, что в Великий пост, когда на буднях Утреня с Литургией Преждеосвящённых Даров длится около 4 часов и земных поклонов в ней около 50-ти… Продолжение на странице 12.



АНТИКВАРНОЕ ДЕЛО № 364, ИЛИ КОНЕЦ КАРЬЕРЫ ГЛАВНОГО «КЛЮКВЕННИКА»

В Советском Союзе организованной преступности и секса, по определению ЦК КПСС, не существовало. Но профессионалы уголовного розыска стали замечать, что всё чаще многие антикварные преступления совершались с элементами оперативной подготовленности и профессионализма. Подробности читайте на странице 13.



КОГДА ЖЕ ВОЗНИКЛА «ПЕТРОВКА, 38»?

На титуле московской городской полицейской газеты «Петровка, 38» значится: «Основана 10 марта 1923 года». В соответствии с этой датой в 2018 году коллектив редакции отметил 95-летие печатного органа Главного управления МВД России по городу Москве. Однако у истории еженедельника, как оказалось, могут быть гораздо более древние корни. Так 95 лет или всё-таки 170?.. Продолжение на странице 14.



НОВОГОДНИЙ ВИШНЕВСКИЙ САД

«... А НОВЫЙ ГОД не фетиш

(Не время маскарада).

И как Его ты встретишь,

То так Ему и надо...» Подробнее на странице 15.



Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЛОСОСЬ

Новогодний стол по своему обилию должен равняться рождественскому, однако на нём не должна быть домашняя птица, пернатая дичь или заяц, так как существовало поверье, что в таком случае из дома улетело бы или ускакало счастье. Читайте на странице 15.



ИТАК, В БЫКОВО!

Такси, такси! А чёрт, опять мимо. Эй, товарищ водитель, будьте любезны! Я к вам в надежде… Подробнее на странице 16.



ДАЙТЕ СОБАЧКЕ ГЛАВНУЮ РОЛЬ

Всем известно, как великая певица Большого театра Елена Образцова просто обожала своих домашних собачек. Однажды она взяла с собой в театр одну из своих любимец. Читайте на странице 16.



У ВЕЛИКОГО ПОЛОТНА

Эта история с прибытием в Москву Моны Лизы (Джоконды) — великого полотна кисти великого Леонардо да Винчи наделала много шума и ажиотажа не только в мире искусства, москвичи в километровых очередях стояли часами, желая увидеть чудо итальянской живописи. Продолжение на странице 16.



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