Актриса Елена Яковлева поставила на место зарвавшуюся фанатку. Артистка не позволила подписчице лить грязь на ее сына.

Актриса Елена Яковлева поставила на место зарвавшуюсяфанатку. Артистка не позволила подписчице лить грязь на ее сына.Елена Яковлева посетила премьеру спектакля "Немаленькийпринц". Знаменитость пришла на мероприятие в сопровождении единственногоотпрыска Дениса Шальных.Елена и Денис с удовольствием позировали фотографам. Мама исын выглядели очень гармонично и элегантно: они были облачены в наряды однойцветовой гаммы.После мероприятия артистка похвасталась снимком с премьеры вличном микроблоге. Большинство поклонников артистки были настроены позитивно ине скупились на добрые слова в комментариях. Однако были и те, кто пытался опорочить наследника звезды.Злопыхатели придирались к татуировкам, которые покрывают почтивсе тело Шальных, а также заявляли, что молодой человек живет за счет родителей."Сын не работает… На шее у мамы хорошо… Ужас", – написала подписчица звезды.Елена не смогла пройти мимо несправедливости. Она была взбешенаогульными обвинениями незнакомой женщины. "Кто вам сказал? Мой сын работает. Аэто благотворительная акция. И он помогает по-человечески", – написалазнаменитость в ответ."Нет,вотменя мучает вопрос!-какое Ваше дело-кто у кого сидит на шее???? (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы тут люди развели **** такую..я будузаступаться за Елену!!!! Это моя любимая женщина! Это раз..а второе / Сын живетсвоей жизнью..зачем так гнобить и писать про него!? За своими жизнями лучшеследите!!!!", "Елена Алексеевна, Денис, вы замечательные.Счастья, здоровья и всего наилучшего вам в новом году!", – заступались залюбимицу интернет-обыватели.