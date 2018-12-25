Уфимский Салават Юлаев проиграл в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ярославскому Локомотив 3:4 в дополнительном периоде. Уфимцы потерпели третье поражение в четырех матчах.

Уфимский "Салават Юлаев" проиграл в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ярославскому "Локомотив" 3:4 в дополнительном периоде. Уфимцы потерпели третье поражение в четырех матчах.После игры в раздевалке "Салавата Юлаева" возник конфликт между защитником Григорием Паниным и нападающим Владимиром Ткачевым. Товарищам по команде удалось разнять драчунов.Сами участники потасовки тоже помирились. Вскоре Панин выложил в социальной сети свою фотографию с Ткачевым. "У нас все отлично. Рабочие моменты, мы хотели победить", — написал Григорий.