Как привлечь в село врачей? Эту тему обсудили на заседании Совета законодателей Центрального федерального округа. В работе принял участие и председатель ЗакСобрания области Владимир Киселёв. Традиционные совещания Совета законодателей ЦФО – возможность «сверить часы» и обменяться опытом работы.

Как привлечь в село врачей? Эту тему обсудили на заседании Совета законодателей Центрального федерального округа. В работе принял участие и председатель ЗакСобрания области Владимир Киселёв. Традиционные совещания Совета законодателей ЦФО – возможность сверить часы и обменяться опытом работы. Повышение доступности медицинского обслуживания для сельских жителей – сегодня одна из приоритетных задач в регионах. На Совете законодатели ЦФО поделились идеями по решению этой проблемы. Например, парламентарии Калужской области рассказали о проекте по созданию единой системы Скорой помощи с диспетчерской службой, бригадами фельдшеров и системой Глонасс, которая, в первую очередь, будет работать на село. Разработчики уверены, что новая система с продуманной логистикой транспорта и медбригад в разы повысит доступность медицины для жителей сельской местности.И все же главной проблемой, которую нужно решать в первую очередь, остается острый дефицит специалистов. Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселёв рассказал, что они с коллегами решили выйти в правительство с просьбой пересмотреть меры поддержки для медиков, работающих в сельской местности.Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: "У нас есть программа привлечения медработников на село, но эта программа работает достаточно слабо. Видимо, того миллиона рублей и ста тысяч рублей не хватает для того, чтобы врачи оставались на селе, поэтому мы обратились в правительство в сторону ее улучшения для более качественного решения вопроса именно по привлечению наших врачей в сельскую местность, врачей, фельдшеров. Мы с вами прекрасно понимаем, что непростая жизнь на селе, а когда и здравоохранения нормального нет, она вдвойне сложна. Поэтому вот такая работа у нас проводится".