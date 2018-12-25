Подводный беспилотник с ядерной силовой установкой Посейдон отправился на испытания в море. Тестирование проходит в специальной акватории, надежно защищенной от разведок других стран. В дрона уже установили экспериментальный реактор, который должен дать роботу практически неограниченное количество энергии.

Подводный беспилотник с ядерной силовой установкой "Посейдон" отправился на испытания в море. Тестирование проходит в специальной акватории, надежно защищенной от разведок других стран. В дрона уже установили экспериментальный реактор, который должен дать роботу практически неограниченное количество энергии, пишет агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.О серийном производстве речи пока не идет, уточнил собеседник журналистов. Однако "Посейдон" заложен в государственную программу вооружений 2018-2027 годов и должен встать на боевое дежурство ближе к концу этого срока.Напомним, впервые о новом морском беспилотном комплексе рассказал Владимир Путин во время Обращения к Федеральному Собранию в марте 2018 года.По данным российских СМИ, мощность ядерного заряда для подводного робота "Посейдон" может достичь двух мегатонн. Столь разрушительный заряд нужен для уничтожения укрепленных военно-морских баз. Дрон сможет двигаться на глубине более 1 километра со скоростью до 70 узлов, то есть около 130 километров в час.