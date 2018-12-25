Один житель региона подхватил аденовирусную инфекцию, 4 человека – парагрипп

Один житель региона подхватил аденовирусную инфекцию, 4 человека – парагриппРегиональный Роспотребнадзор сообщает, что за прошедшую неделю помощь доктора понадобилась 9370 жителям Владимирской области, среди них – 6 037 детей.Во Владимире заболели 3283 человека, среди них – 1964 ребёнка. Эпидпорог выше на 4,3%.Один житель региона подхватил аденовирусную инфекцию и 4 человека – парагрипп.Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечают во Владимире, в Кольчугинском, в Гусь-Хрустальном и в Муромском районах.Специалисты напоминают, что неблагоприятные погодные условия, перепады в температуре воздуха могут повлиять на распространение вирусов.При первых симптомах ОРВИ и гриппа оставайтесь дома и вызывайте доктора. Самолечение недопустимо, потому что именно врач должен поставить правильный диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента.