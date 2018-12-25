Вторые сутки народ обсуждает две новые песни Примадонны, которые всплыли в Сети. Говорят, певица была недовольна тем, что композиции, премьера которых должна была состояться только в апреле 2019-го года, появились в свободном доступе. И пока менеджмент и помощники артистки делают все, чтобы удалить песни из Интернета, поклонники во всю обсуждают их.

Вторые сутки народ обсуждает две новые песни , которые всплыли в Сети. Говорят, певица была недовольна тем, что композиции, премьера которых должна была состояться только в апреле 2019-го года, появились в свободном доступе. И пока менеджмент и помощники артистки делают все, чтобы удалить песни из Интернета, поклонники во всю обсуждают их."Зачем мне петь про Нью-Йорк – я его не вижу,/ Про долларовый миллион – я его не вижу,/ Что толку петь мне про Париж – я его не вижу,/ Зачем мне петь про рейтинг Forbs – я его не вижу,/ Про парад планет и звезд – его не вижу,/ И с бриллиантами кольцо – его не вижу" – так звучит композиция под названием "Что вижу, то пою". И этот нелепый текст – к поэзии он не имеет отношения! – вынуждает поклонников глумиться над Аллой Борисовной."Вот с таким репертуаром в виде "Что вижу, то пою" Пугачева возвращается на сцену в 2019. Все-таки иногда надо уходить навсегда или возвращаться с цветом настроения иным, чем был у тебя последние 25 лет", "Зачем мне петь про секс с Максимом? Я его не вижу!", "Во время войны, бабушка рассказывала, рядом с ними в бараке жил чукча Котя Шанго, он тоже так пел про все вокруг, кто белье несет стирать, кто суп варит, дрова колет и т.п. Она может тоже Котю встречала в те времена? И решила подражать?", "Про каток за соседним домом, про огромную любовь прокричать с балкона, – стихи пионерки Клавы из 50-х нашли на чердаке замка?", – пишут разочарованные люди в комментариях.Людям жаль, что великая и легендарная осталась в прошлом, что сегодня разменивает себя на подобные пустяки и теряет. Композиции с такими словами подошли бы девочкам, типа Нюши или Бузовой, но в устах серьезной драматической артистки они выглядят по меньшей мере нелепо. И даже не верится, что этот вздор несет в народ певица, у которой были "Айберг", "Миллион алых роз" и "Паромщик". Но это все в прошлом. Эпоха Пугачевой закончилась.