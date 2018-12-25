Главой Росприроднадзора назначена Светлана Радионова, занимавшая до этого должность заместителя руководителя Ростехнадзора. Распоряжение об этом подписано главой правительства России Дмитрием Медведевым.

Главой Росприроднадзора назначена Светлана Радионова, занимавшая до этого должность заместителя руководителя Ростехнадзора. Распоряжение об этом подписано главой правительства России Дмитрием Медведевым.В Ростехнадзоре Светлана Радионова до середины 2018 года курировала топливно-энергетическое направление, затем была переведена на работу по ведению строительного надзора.В начале июля Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности прежнего главу Росприроднадзора Артема Сидорова, напоминает "Интерфакс". По данным источника агентства, в числе главных нареканий к нему было отсутствие серьезных прорывов в работе ведомства на фоне социальных конфликтов вокруг мусорных полигонов в Подмосковье и в целом по стране. Тогда же Светлану Радионову стали называть в качестве возможного нового руководителя Росприроднадзора.