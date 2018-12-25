Полицейскими установлено несколько фактов незаконного сбыта и хранения наркотических средств местным жителем.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя города Гусь-Хрустальный. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере) и ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).Обвиняемый был задержан сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков около одного из домов в городе Гусь-Хрустальный в ходе проведения оперативных мероприятий в августе текущего года. При личном досмотре у задержанного оперативники изъяли полимерные свертки с порошкообразным содержимым внутри.Результатами проведенного впоследствии химического исследования подтверждено, что в свертках находился синтетический наркотик, массой 1,01 грамма.Кроме этого, сотрудники полиции задокументировали два факта сбыта наркотического средства 37-летним гусевчанином. При личном досмотре у мужчины полицейские обнаружили запрещенное вещество. Общий вес наркотика составил 1,16 грамма.В настоящее время материалы уголовных дел с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.