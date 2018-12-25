Судьба Анастасии Павловны – это яркий пример активного и здорового долголетия

Судьба Анастасии Павловны – это яркий пример активного и здорового долголетияЖительница Владимира, труженик тыла, ветеран труда и вдова участника Великой Отечественной войны Анастасия Павловна Бурмистрова отметила 100-летний юбилей.Судьба Анастасии Павловны – это яркий пример активного и здорового долголетия. Она родилась в селе Антоново в Кам-Устинском районе Татарской АССР. С детства хотела быть учителем учителем. После окончания училища и до начала войны трудилась в школе.В военное время работала на казанском авиационном заводе. Там и познакомилась со своим будущим мужем, который был главным инженером по ремонту самолётов.Супруги в любви и согласии прожили 66 лет, объездили по службе всю Россию и воспитали замечательных детей, внуков и правнуков.