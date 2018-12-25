Жители блокадного Ленинграда и его защитники получат единовременную выплату - 7 тысяч рублей. Такую меру поддержки решили оказать в честь 75-летия полного освобождения города-героя.

Жители блокадного Ленинграда и его защитники получат единовременную выплату - 7 тысяч рублей. Такую меру поддержки решили оказать в честь 75-летия полного освобождения города-героя. Выплаты получат граждане, награждённые медалью За оборону Ленинграда или почётным знаком Житель блокадного Ленинграда. Деньги выдадут однократно в течение следующего года. Но, чтобы получить 7 тысяч рублей, нужно написать заявление и приложить копию документа, удостоверяющего личность, и копию удостоверения об одной из двух наград. Во Владимирской области зарегистрировано более 160 блокадников. Им с пакетом документов нужно обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства.