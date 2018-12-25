Трехкратный олимпийский чемпион в составе баскетбольной сборной США Кармело Энтони, которому в этом сезоне исполнилось 34 года, испытывает трудности с трудоустройством. Перебравшись в начале сезона в Хьюсто Рокитс, он оказался не нужен новому клубу.

Трехкратный олимпийский чемпион в составе баскетбольной сборной США Кармело Энтони, которому в этом сезоне исполнилось 34 года, испытывает трудности с трудоустройством. Перебравшись в начале сезона в "Хьюсто Рокитс", он оказался не нужен новому клубу.Энтони после 8 лет в "Денвер Наггетс" и 6 – в "Нью-Йорк Никс", провел полтора сезона в "Оклахома-Сити Тандер" и перехода в стан "ракет" вынужден подыскивать новое место трудоустройства: он числится в "Хьюстоне", но не находится с командой.Очередной вариант возник с клубом "Вашингтон Уизардс", который идет на 11-м месте в Восточной конференции НБА и ищет способы усиления состава, сообщает The New York Times. Однако "волшебники" отказались "брать на поруки" Энтони, который в последние два сезона далек от своей звездной формы.