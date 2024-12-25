Пенсионер не признает свою вину.

В прокуратуре Владимирской области сообщили о задержании пенсионера из Александрова и гражданина Таджикистана за подделку миграционных документов. По версии следствия, 76-летний пенсионер сотрудничал с таджикистанцем, который организовывал незаконное пребывание мигрантов в России.В сентябре 2023 года пенсионер получил от незаконно проживающего таджика 4 тысячи рублей за изготовление поддельной миграционной карты. Он передал информацию и деньги своему соратнику, который в Москве изготовил поддельные документы. Кроме того, пенсионеру дали 7 тысяч рублей за фиктивную регистрацию по месту жительства.Деятельность обоих мужчин была пресечена правоохранительными органами после подачи уведомления в МФЦ. Оба задержанных не признали вину, однако следствие продолжается, уголовное дело направлено в городской суд. Напомним, ранее мы писали, что