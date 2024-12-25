В учебных заведениях сработала пожарная сигнализация.

23 и 24 декабря во Владимирской области были зафиксированы случаи эвакуации учебных заведений. В школах сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает региональная служба мониторинга региона.23 декабря в 18:23 произошло возгорание в школе №44 во Владимире: на стене спортзала загорелась распаечная коробка. Эвакуированы были 35 человек, в том числе 30 детей.24 декабря в Коврове в 9:40 сигнал о ЧС поступил из школы №23, где в столовой произошел пробой силового кабеля. Все классы были эвакуированы, однако возгорания не произошло. В настоящее время системы электрообеспечения в школе функционируют нормально, новый кабель подключат 25 декабря.