Рассказываем, что подорожало.

Во Владимирской области инфляция в ноябре 2024 года составила 8,8%, что ниже общероссийских показателей. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.В регионе заметно подорожали огурцы и картофель, что связано с увеличением издержек тепличных хозяйств и снижением импортных поставок. Также возросли цены на молочную продукцию из-за затрат на логистику и зарплаты.Однако стоимость корпусной мебели и кухонных шкафов увеличивалась медленнее, чем в прошлом году. На рынке подержанных иномарок наблюдается обратная тенденция — снижение цен из-за роста предложения и падения спроса.Кроме того, значительно возросла стоимость услуг сотовой связи и аренды квартир, что связано с завершением льготных ипотечных программ и увеличением издержек операторов.