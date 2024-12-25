Парламентарии Владимирской области приняли региональный бюджет во втором чтении. После первого чтения прошел почти месяц, за это время критических изменений не произошло. Бюджет также

Парламентарии Владимирской области приняли региональный бюджет во втором чтении. После первого чтения прошел почти месяц, за это время критических изменений не произошло. Бюджет также сохраняет свою социальную направленность. Миллиарды рублей пойдут на поддержку семей, развитие детских лагерей, строительство и ремонт поликлиник. В течение следующей «трехлетки», как запланировали депутаты, дефицит бюджета должен снизиться с 15 миллиардов