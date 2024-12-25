На Верхней Дуброве пьяного пешехода, перебегающего дорогу, задел грузовик

По соцсетям разлетелись фото – мужчина лежит на дороге рядом с грузовиком. Кажется, что пешеход серьезно пострадал. На самом деле нет – мужчина был сильно пьян. Вечером 24 декабря,

По соцсетям разлетелись фото – мужчина лежит на дороге рядом с грузовиком. Кажется, что пешеход серьезно пострадал. На самом деле нет – мужчина был сильно пьян. Вечером 24 декабря, примерно в десять часов, пешеход 1993 года рождения пытался перебежать дорогу недалеко от остановки «Парк Дружба». Причем рядом находится «зебра», но в тот момент там горел