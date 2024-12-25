Ремонтные работы на теплосетях в районе Лыбедской магистрали завершились сегодня в 4:45. К 8 часам утра магистральную трубу заполнили теплоносителем. Однако не ко всем владимирцам вернулось

Ремонтные работы на теплосетях в районе Лыбедской магистрали завершились сегодня в 4:45. К 8 часам утра магистральную трубу заполнили теплоносителем. Однако не ко всем владимирцам вернулось тепло. Люди жалуются, что до сих пор вынуждены сидеть в холоде. Как объяснили в «Т Плюс», теплосети делятся на магистральные и разводящие, по-другому – квартальные. Было выявлено повреждение именно