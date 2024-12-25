К участию в конкурсе приглашались дети и подростки, проживающие на территории Владимирской области в возрасте от 5 до 17 лет включительно.

В ноябре, в преддверии Нового года, сотрудники ГБУ ВО «Экорегион» запустили областной конкурс поделок: «Экологичные помощники Деда Мороза». Областной конкурс поделок проводился в целях формирования активной жизненной позиции подрастающего поколения Владимирской области посредством творчества, воспитания у детей экологического поведения и правильного восприятия окружающего мира, повышения уровня экологической культуры и интереса к переработке отходов, развития конструкторских и творческих способностей.К участию в конкурсе приглашались дети и подростки, проживающие на территории Владимирской области в возрасте от 5 до 17 лет включительно. Конкурс получился очень масштабным. На оценку жюри было представлено более 150 работ участников со всей области. Яркие, оригинальные, интересные и наполненные смыслом работы присылали конкурсанты.Более двух дней длились совещания членов жюри по определению победителей. Критериями оценки конкурсных работ стали: эстетическое восприятие, раскрытие образа помощника Деда Мороза, использование в изготовлении работы ТКО и/или вторсырья, оригинальность исполнения. Победителей определяли в трех возрастных категориях. Ими стали: Привезенцева Ева, Булычев Денис, Борисова Василиса, Киреева Ксения, Калабин Михаил, Верховых Александр, Зеленин Никита, Кондратьева Юлия, Седова Лилия, Челнокова Элла, Горохов Андрей, Шмелева Мария. Вместе с победителями жюри определили и призера конкурса в номинации «Самый трогательный помощник Деда Мороза». Им стала Скворцова Елизавета.С работами всех участников можно ознакомиться на официальной странице ГБУ ВО «Экорегион» в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/ecoreg33.Сотрудники ГБУ ВО «Экорегион» еще раз поздравляют победителей конкурса. Всем участникам конкурса желаем творческих побед и успехов в новом 2025 году.